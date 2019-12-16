Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Fransa`nın kredi notunu teyit etti.
Fitch, Fransa`nın kredi notunu teyit etti
16.12.2019 09:46
Son güncelleme : 16.12.2019 09:47
Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para
cinsinden kredi notu 'AA' olarak teyit edildi.
Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirlendi.
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
0
En Düşük
0
18:055,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8140
|
5,8255
En Düşük
5,8018
18:056,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4830
|
6,4897
En Düşük
6,4603
18:05276,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,61
|Açılış
|: 276,59
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
276,65
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKME
|3,05
|3.874.156
|% 0,00
|
|POLHO
|3,00
|93.346.327
|% 0,00
|
|ACSEL
|6,21
|3.005.654
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|77.242.130
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,91
|69.853.781
|% 0,00
|
|PRKME
|3,05
|3.874.156
|% 0,00
|
|POLHO
|3,00
|93.346.327
|% 0,00
|
|ACSEL
|6,21
|3.005.654
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|77.242.130
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,91
|69.853.781
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% 0,00
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 0,00
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7732
|7,8121
|% 0,51
|
|Frank
|5,9002
|5,9358
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5484
|1,5562
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,22
|
|Altın Gr.
|276
|277
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.830
|1.847
|-2,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-1,13
|
|Yarım
|878
|901
|-0,54
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,02
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|-0,14
|