Fitch, Suudi Arabistan`ın kredi notunu düşürdü















Fitch, not indiriminin Körfez Bölgesi'nde artan jeopolitik ve askeri gerilimi yansıttığını belirtirken, "Suudi Arabistan'ın notunun düşürülmesi, ülkenin ekonomik altyapısının tırmanan jeopolitik risklere karşı kırılganlığı konusunda değerlendirmenin revize edilmesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.Kredi notunun düşürülmesinin Suudi Arabistan'ın bütçe ve dış ödemeler dengesinde kötüleşmenin devam etmesini de yansıttığını belirten Fitch, ABD ve Suudi Arabistan'ın İran ile daha derin bir çatışma içine girmeleri riski bulunduğunu da vurguladı.