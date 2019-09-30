Fitch Ratings, Suudi Arabistan`ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A+`dan A`ya indirdi ve görünümü `durağan` olarak belirledi.
Fitch, Suudi Arabistan`ın kredi notunu düşürdü
30.09.2019 14:56
Son güncelleme : 30.09.2019 14:56
Fitch, not indiriminin Körfez Bölgesi'nde artan jeopolitik ve askeri gerilimi yansıttığını belirtirken, "Suudi Arabistan'ın notunun düşürülmesi, ülkenin ekonomik altyapısının tırmanan jeopolitik risklere karşı kırılganlığı konusunda değerlendirmenin revize edilmesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Kredi notunun düşürülmesinin Suudi Arabistan'ın bütçe ve dış ödemeler dengesinde kötüleşmenin devam etmesini de yansıttığını belirten Fitch, ABD ve Suudi Arabistan'ın İran ile daha derin bir çatışma içine girmeleri riski bulunduğunu da vurguladı.
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