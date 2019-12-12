Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, G20 ülkelerinde büyüme oranında değişiklik olmadı.
G20 ülkelerinde büyüme değişmedi
12.12.2019 14:15
Son güncelleme : 12.12.2019 14:28
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, G20 ülkeleri 3. çeyrekte bir önceki döneme göre %0,7 büyüdü.
Bir önceki dönemde de büyüme %0,7 seviyesindeydi.
Bilgi Notları:
- Büyüme yıllık bazda %2,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde büyüme %3,0 seviyesinde bulunuyordu.
- G20 ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, AB28, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.
14:13109.325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.403,32
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.463
En Düşük
108.556
14:135,7837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0162
|Açılış
|: 5,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7742
14:136,4403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4302
14:13274,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,87
|Açılış
|: 274,22
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,84
|190.358.399
|% 14,98
|
|DOAS
|10,89
|122.857.477
|% 14,51
|
|EUKYO
|1,66
|13.079.911
|% 12,16
|
|DGGYO
|4,51
|19.155.399
|% 10,27
|
|ASLAN
|44,12
|31.302.652
|% 10,24
|
|FORMT
|3,74
|160.035
|% -15,00
|
|MAALT
|53,45
|16.732.633
|% -11,87
|
|OLMIP
|7,09
|413.342
|% -10,48
|
|AVGYO
|1,47
|24.156.452
|% -9,82
|
|DIRIT
|0,85
|127.017
|% -9,57
|
|THYAO
|13,84
|901.940.429
|% 1,84
|
|PETKM
|3,63
|464.410.210
|% 1,11
|
|ASELS
|19,50
|369.538.065
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,51
|206.310.799
|% 2,03
|
|GARAN
|10,46
|199.933.404
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,51
|206.310.799
|% 2,03
|
|PETKM
|3,63
|464.410.210
|% 1,11
|
|TIRE
|2,84
|190.358.399
|% 14,98
|
|THYAO
|13,84
|901.940.429
|% 1,84
|
|YYAPI
|0,56
|31.516.955
|% 5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5931
|7,6312
|% -0,57
|
|Frank
|5,8640
|5,8994
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5380
|1,5457
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,49
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.810
|1.855
|0,92
|
|Yarım
|875
|897
|0,44
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,56
|