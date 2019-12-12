G20 ülkelerinde büyüme değişmedi















Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, G20 ülkeleri 3. çeyrekte bir önceki döneme göre %0,7 büyüdü.Bir önceki dönemde de büyüme %0,7 seviyesindeydi.Bilgi Notları:- Büyüme yıllık bazda %2,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde büyüme %3,0 seviyesinde bulunuyordu.- G20 ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, AB28, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.