Garanti BBVA, the Export Import Bank of China`dan 300 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağladı.
Garanti BBVA, Çin Exim Bank`tan finansman sağladı
25.12.2019 10:24
Son güncelleme : 25.12.2019 10:24
AA
Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, the Export Import Bank of China'dan (Çin Exim Bank) 300 milyon doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlandığı bildirildi.
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|QNBFL
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|% 14,99
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
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|
|EGCYH
|0,22
|50.416
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|BALAT
|0,86
|31.041
|% 8,86
|
|QNBFB
|35,00
|5.130.213
|% 7,03
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KLNMA
|45,90
|1.283.570
|% -3,21
|
|GLBMD
|1,85
|240.264
|% -3,14
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|MTRYO
|7,30
|73
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|THYAO
|14,05
|53.430.234
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|ISFIN
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|EKGYO
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|KOZAA
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|22.422.926
|% 2,40
|
|IPEKE
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|18.022.323
|% 2,22
|
|EKGYO
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|33.184.193
|% -0,69
|
|ISFIN
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|33.543.865
|% 0,88
|
|ALBRK
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|12.006.118
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|IEYHO
|0,66
|4.480.928
|% 4,76
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|MNDRS
|1,47
|9.846.448
|% -0,68
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6781
|7,7166
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|Frank
|6,0332
|6,0695
|% -0,20
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|Riyal
|1,5793
|1,5872
|% -0,09
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
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|Altın Gr.
|286
|287
|-0,42
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|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
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|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
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|Çeyrek
|456
|466
|2,56
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|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
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|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
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|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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