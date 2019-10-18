GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gayrimenkul Borsası dünyaya açılıyor

18.10.2019 13:17

Son güncelleme : 18.10.2019 13:17
Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından uluslararası iş birlikleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan GABORAS Global ile Irak Bankalar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.



AA

GABORAS'ın açıklamasına göre borsa yetkilileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) bu yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da  düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumu (IBF) kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Uluslararası iş dünyasına GABORAS Global'in hedeflerinin de anlatıldığı temaslar çerçevesinde, Irak Bankalar Birliği Başkanı Wadeea Al Handal  ile Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Kurtuluş Altun bir araya geldi.

İkili arasında, Irak gayrimenkul pazarının geliştirilmesi ve dijitalleştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin yabancılara gayrimenkul satışını  artırarak döviz girişini hızlandıracak girişimleri sürdüren Gayrimenkul Borsası AŞ yetkilileri, Bosna Hersek'in en büyük bankalarından Bosna Bank International'ın temsicileri ile de bir araya geldi.

Varlık Yönetimi ekranlarıyla yatırımcılara bilgi ve teknolojiyi hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde sunarak güven ortamında karar destek hizmeti sağlayan GABORAS sisteminin Bosna Hersek'te kurulması için temaslarını  sıklaştırıldı. 

Tek ekran üzerinden tüm gayrimenkulleri yöneterek noktasal bilgi alma  imkanı sağlanan platformu çok beğendiklerini belirten Bosna Bank International  yetkilileri, çalışmaların derinleştirilmesi için İstanbul'a davet edildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN GABORAS'A DAVET

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye'deki kapsamlı çalışmalardan sonra komşu ülkeler tarafından know-how transferiyle ilgili davet edilen GABORAS, öncelikli olarak bölge ülkelerinde gayrimenkulün dijitalleşmesi konusunda altyapı modelleri oluşturmaya devam ediyor.

GABORAS, vatandaşlık ve şirket kurma faaliyetleri konusunda ilk sıralarda yer alan ülke vatandaşlarının Türkiye'den güvenli bir ortamda  gayrimenkul satın almasını sağlıyor. Forumda, birçok ülke temsilcisi GABORAS'ı  ülkelerine davet etti.

Temsilciler, borsa yetkililerinden, "GABORAS sisteminin ve alt  yapısının kurulması (kadastro sisteminin düzenlenmesi, tapu ve planlama faaliyetlerinin dijitalleşmesi, değerleme sisteminin hayata geçirilmesi), "kendi vatandaşlarının Türkiye'den gayrimenkul alımını güvenli GABORAS ortamında yapması" ve "gayrimenkul pazarlarında Türk firmalarıyla global iş birliği" gibi konularda taleplerde bulundu.




BIST USD EURO ALTIN
13:0198.517
Değişim :  3,82% |  3.620,65
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.657 En Düşük
98.002
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru