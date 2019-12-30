GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gazprom, Ukrayna`ya 2,9 milyar doları ödedi

30.12.2019 09:24

Son güncelleme : 30.12.2019 09:25
Rus doğal gaz devi Gazprom, Stokholm Tahkim Mahkemesi`nin kararı doğrultusunda Ukrayna`ya 2,9 milyar doları ödedi.



Ödeme, Ukrayna ile Rusya arasında gelecek 5 yıla ilişkin transit gaz geçişi konusunda varılan anlaşmanın şartlarından biriydi.

Rusya'nın bu ödemeyi yapması ile birlikte Ukrayna'da uluslararası tahkimde Rusya'ya karşı açtığı başka bir davayı düşürdü.

Gelecek 5 yıla ilişkin transit gaz geçiş anlaşmasının nihai metninin yıl sonundan önce imzalanması bekleniyor. Cari anlaşma 31 Aralık'ta sona erecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  114.036  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
114.291 En Düşük
113.381
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7784 7,8175 % 0,15  
Frank 6,0916 6,1283 % 0,04  
Riyal 1,5801 1,5881 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,19  
Altın Gr. 290 290 0,26  
Cumhuriyet 1.925 1.950 5,00  
Tam 1.908 1.955 10,60  
Yarım 922 946 5,13  
Çeyrek 462 473 2,56  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,20  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 67,05 67,05 0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru