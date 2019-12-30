Rus doğal gaz devi Gazprom, Stokholm Tahkim Mahkemesi`nin kararı doğrultusunda Ukrayna`ya 2,9 milyar doları ödedi.
Gazprom, Ukrayna`ya 2,9 milyar doları ödedi
30.12.2019 09:24
Son güncelleme : 30.12.2019 09:25
Ödeme, Ukrayna ile Rusya arasında gelecek 5 yıla ilişkin transit gaz geçişi konusunda varılan anlaşmanın şartlarından biriydi.
Rusya'nın bu ödemeyi yapması ile birlikte Ukrayna'da uluslararası tahkimde Rusya'ya karşı açtığı başka bir davayı düşürdü.
Gelecek 5 yıla ilişkin transit gaz geçiş anlaşmasının nihai metninin yıl sonundan önce imzalanması bekleniyor. Cari anlaşma 31 Aralık'ta sona erecek.
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