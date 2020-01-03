GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

03.01.2020 11:43

Son güncelleme : 03.01.2020 11:43
Türkiye`nin elektrik üretimi geçen yıl 291 milyar kilovatsaat, tüketimi ise 290,4 milyar kilovatsaat oldu.



AA

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl elektrik üretimi ve tüketimi bir önceki yıla göre azaldı.

Türkiye'de 2018'de 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2019'da yüzde 0,6 azalarak 290 milyar 445 milyon 456 bin kilovatsaate düştü.

Geçen yıl en çok elektriğin tüketildiği dönem 27 milyar 380 milyon 774 bin kilovatsaatle temmuz ayı oldu. En düşük tüketim ise 22 milyar 611 milyon 101  bin kilovatsaatle nisanda gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik üretimi ise geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,9 azalışla 291 milyar 22 milyon 615 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. Üretim 2018'de 293 milyar 779 milyon 208 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

İTHALAT VE İHRACAT DA AZALDI

Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,3 azalışla 2 milyar 788  milyon 669 bin kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bu rakam 2018'de 3 milyar 73 milyon 602 bin kilovatsaat düzeyindeydi.

Elektrik ithalatı da geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 10,3 azalarak 2 milyar 466 milyon 8 bin kilovatsaatten 2 milyar 211 milyon 506 bin kilovatsaate geriledi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü kasım sonu itibarıyla 91 bin 270 megavata ulaştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:28114.704
Değişim :  -1,06% |  -1.227,64
Açılış :  115.143  
Önceki Kapanış :  115.932  
En Yüksek
115.571 En Düşük
114.461
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,78 26.380.608 % 13,86  
VKING 2,42 5.977.625 % 12,56  
ARENA 9,18 14.327.163 % 10,87  
TIRE 4,62 69.331.841 % 10,79  
BALAT 1,49 37.754 % 9,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8034 7,8425 % 0,01  
Frank 6,1202 6,1570 % 0,21  
Riyal 1,5870 1,5950 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 15,76  
Altın Gr. 296 296 3,77  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 18,17 18,22 0,18  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,05  
B. Petrol 68,44 68,44 2,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru