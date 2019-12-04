Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi kasım ayında azaldı.
Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi azaldı
04.12.2019 09:10
Son güncelleme : 04.12.2019 09:24
Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre Kasım ayında gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi Ekim ayındaki 24,9 milyar dolardan 20,3 milyar dolara düştü.
Kasım'da sona eren 12 ayda gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 261,3 milyar dolara yükseldi. Ancak sermaye girişi 2017'deki seviyenin 90 milyar dolar
altında kaldı.
Çin dışındaki gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine Kasım ayında 3,9 milyar dolar sermaye girişi olurken, gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına sermaye girişi 15,9 milyar dolara ulaştı.
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0046
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7515
En Düşük
5,7393
18:056,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3718
En Düşük
6,3622
18:05273,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
273,72
En Düşük
272,59
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4453
|7,4826
|% 0,02
|
|Frank
|5,7967
|5,8316
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5281
|1,5357
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|3,47
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,71
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,01
|
|B. Petrol
|61,27
|61,27
|0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
-
17:58IHLAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 897, 128 adet işlem
-
17:57BJKAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 880, 128 adet işlem
-
17:55BJKAS
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 128, 281 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM