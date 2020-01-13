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Gemlik`teki arazi fiyatları yarı yarıya arttı!

13.01.2020 14:33

Son güncelleme : 13.01.2020 14:37
Yerli otomobil fabrikası, Bursa`nın Gemlik ilçesinde kurulacağının belli olması üzerinden 1 ay geçmeden bölgedeki arsa fiyatları yarı yarıya arttı. Bölgenin daha önce rağbet gören bir bölge olmadığını söyleyen emlak uzmanları şu an metre kare fiyatlarının 500 TL`den 1000 TL`ye çıktığını söylüyor. Yetkililer özellikle Gençali Mahallesi`nde alım- satım hareketliliğinin yoğun olduğunu da belirtiyor.



UZMANPARA

Türkiye’nin otomobil fabrikasının Bursa’da kurulacağı daha önce kesinleşmiş ama yeri belirlenmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yerli otomobil fabrikasının Gemlik ilçesinde kurulacağını duyurdu. Yetkililer bölgenin liman, serbest bölge ve tedarik bölgesine yakın olması sebebi ile tercih edildiğini belirtiyor. 

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı bölgenin daha önce rağbet gören bir yer olmadığını söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı Uzmanpara'ya yaptığı açıklamada, "Aslında bölge pek rağbet gören bir bölge değildi. Özellikle fabrika yapılacak arazi TSK’ya ait bir geniş arazi. Gençali Mahallesi'ndeki arazi 1753 parsel ve 4 milyon 220 bin m2 alana sahip. Yakın civarında yer alan Gençali, Ata, Ergürücük Mahalleleri'nde talep yoğun. Hatta güneyde Kurşunlu Mahallesi'ne kadar talebin etkileri görüldü." ifadelerini kullandı.

ALIM- SATIM HAREKETLİLİĞİ VAR

Fiyat artışlarında ise yüzde yüzde 40-50 aralığında bir artış olduğundan bahseden Özelmacıklı, "Arsa fiyatları çok yakın sürede hızlı arttı. Yani daha önce 750 TL metre kare birim fiyatında olan arsalar şimdi 1.000 TL ve üzerinde. Özellikle Gençali Mahallesi'nde alım – satım hareketliliği yoğun." dedi. 

ZEYTİNLİK ALANLARI RİSKLİ

Gemlik bölgesinde bazı mahallelerin tarla vasfında geçtiğini hatırlatan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa İl Başkanı Göksel Birsen ise bazı bölgelerdeki arsaların zeytinlik olarak geçtiğini ve yatırımcı açısından riskli olduğunu belirtiyor. 

Gençali Mahallesi ise deniz altında bir seviyede olduğu için büyük bir yapılaşma beklenmediğini hatırlatan Birsen, "Kurşunlu bölgesine doğal gaz gelmesi ile birlikte fiyatlar daha da artabilir" dedi. 




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