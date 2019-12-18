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`Gerilimler yakın zamanda ortadan kalkmayacak`

18.12.2019 09:13

Son güncelleme : 18.12.2019 09:13
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD`nin bazı gümrük tarifelerini azaltması karşılığında Çin`in daha fazla Amerikan tarım ürünü satın almasını öngören "faz bir" ticaret anlaşmasının, Washington ile Pekin arasındaki gerilimlerin yakın bir zamanda tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmediğini söyledi.



"Faz bir ticaret anlaşmasına varılmış olması, hiç bir anlaşma olmamasından daha iyi, ancak bu ticarette belirsizliğin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" diye konuşan Kaplan, ABD'nin tarifeleri dış politikanın parçası olarak kullanmayı öngören ulusal stratejisinin işletmeler için daha fazla belirsizliğe yol açtığını da vurguladı.

Kendisinin temel senaryosunun global büyümenin gelecek yıl istikrar kazanacağı yönünde olduğunu ifade eden Kaplan, "Gelecek yıl daha iyi bir global büyüme olup olmayacağında ticaret merkezi bir rolde olacak" dedi.

Konuşmasında eğer istihdam piyasası sıkı olmaya devam eder ise ABD'de tüketicilerin gelecek yıl da güçlü olmayı sürdüreceklerini düşünen Kaplan, gelecek yıl faizde herhangi bir ayarlama yapıp yapmamayı değerlendirirken finansal istikrar konularına bakıyor olacaklarını da belirtti.




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