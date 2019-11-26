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`Getiri eğrisinin para politikasında anahtar rolü var`

26.11.2019 14:00

Son güncelleme : 26.11.2019 14:00
Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, getiri eğrisinin, para politikası dönüşümünde anahtar rol oynadığını vurguladı.



Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, ECB'nin standart dışı nefatif faiz politika kuralları ve aktif alımlarının, getiri eğrisini bir bütün olarak, büyük ölçüde düşürerek, sıfırın altında ulaşılamayacak bir negatif dip düzeye indirdiğini ve vade yapısında kaydadeğer bir baskılamaya katkı yaptığını vurguladı.

Banka'nın tahvil alım programının Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi Euro Bölgesi üyesi ülkelerin 10 yıl vadeli borçlanmalarını 100 baz puan ucuzlattığını söyledi.

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lane, "ECB uzmanlarının yaptıkları tahminlere göre Euro Bölgesi ülkelerinin 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin faizleri, ECB'nin tahvil alım programının hiç var olmadığı bir duruma göre 100 baz puan daha düşük" dedi.

Lane, Avrupa'da ve global olarak tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişin ise dünya ekonomisine ilişkin olarak bu yılın başlarında oluşan kötümserliğin azalmaya başladığının bir işareti olduğunu söyledi.

Lane, "Getirilerdeki artış biraç daha az kötümserlik olduğunu gösteriyor" dedi.





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