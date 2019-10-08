`Global büyüme hayal kırıklığı yaratabilir`















Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, global büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2,6 beklentisinin gerisine düşebileceğini ifade etti.Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette yarattığı belirsizliği işaret etti.