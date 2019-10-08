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`Global büyüme hayal kırıklığı yaratabilir`

08.10.2019 09:38

Son güncelleme : 08.10.2019 09:38
Dünya Bankası Başkanı David Malpass global büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısında bulundu.



Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, global büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2,6 beklentisinin gerisine düşebileceğini ifade etti.

Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette yarattığı belirsizliği işaret etti.




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