Dünya Bankası Başkanı David Malpass global büyümenin hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısında bulundu.
`Global büyüme hayal kırıklığı yaratabilir`
08.10.2019 09:38
Son güncelleme : 08.10.2019 09:38
Financial Times'a konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, global büyümenin Haziran ayında ortaya konan yüzde 2,6 beklentisinin gerisine düşebileceğini ifade etti.
Malpass, büyümenin 4 ay önceki tahminlerin gerisine düşebileceği endişesine neden olarak Brexit belirsizliğini, Avrupa'daki durgunluğu ve ABD-Çin gerginliğinin ticarette yarattığı belirsizliği işaret etti.
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