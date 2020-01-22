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Glovo, Türkiye`den çıkıyor

22.01.2020 07:48

Son güncelleme : 22.01.2020 07:48
Glovo, pazar liderliği ve kısa dönemde kârlılık stratejisi sonucunda Türkiye de dahil dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldı.



İspanya merkezli talep bazlı teslimat girişimi Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Operasyonlarını durdurma kararı aldığı ülkeler Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko.
 
Bu karar, şirketin global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme amacıyla verildi.
 
Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre şöyle dedi:
 
“Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz karlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak. Glovo olarak birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi ile kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.”
 
Pierre sözlerini şu şekilde sürdürdü:
 
“Türkiye’deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim.”
 
Şirketten yapılan açıklamaya göre; operasyonu bulunan 22 ülkenin 17’sinde pazar lideri konumunda. 2019 yılında karlılığa erişen anavatanı ve en büyük pazarı İspanya’dan sonra Glovo’nun hedefi 2021 başından itibaren global çapta karlılığa ulaşmak. Uygulama önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edecek. Bu geçiş sürecinde Glovo kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.





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