Goldman Sachs, 2020 için petrol fiyat tahminlerini yükseltti
Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini yükseltti
09.12.2019 09:20
Son güncelleme : 09.12.2019 09:28
Goldman Sachs, OPEC+'nın Mart sonuna kadar üretim kısıntısını 500 bin varil/gün derinleştirme kararı alması sonrasında 2020 yılı için petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
2020 yılı için Brent petrolü tahminini 60 dolar/varilden 63 dolar
seviyesine çıkaran Goldman Sachs, uzun vadeli tahminini ise 55 dolar/varil olarak korudu.
Batı Teksas petrolü için 2020 yılı tahminini 58,50 dolar/varil olarak duyuran Goldman Sachs, uzun vadeli tahminini de 50 dolar/varil olarak belirtti.
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