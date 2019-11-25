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Goldman Sachs`tan petrol ve altın açıklaması

25.11.2019 07:51

Son güncelleme : 25.11.2019 07:51
Goldman Sachs petrol fiyatı için 60 dolar/varil olan 2020 tahminini devam ettirdi, altın fiyatında ise yükseliş beklentisini sürdürüyor.



2020 yılı için yatırımcılara petrol ağırlıklı S&P GSCI Endeksi'nde uzun pozisyon almalarını tavsiye eden Goldman Sachs, petrol için 2020 yılı tahminini 60 dolar/varil olarak devam ettirdiğini bildirdi.

2020 yılında global petrol talebinin 1,2 milyon varil/gün artmasını, bununla beraber OPEC dışı petrol arzının da 2,1 milyon varil/gün yükselmesini bekleyen Goldman Sachs, brent petrolü için 2019 tahminini 63,9 dolar/varil, 2020 için ise 60 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Goldman Sachs, Batı Teksas petrolünün ise 2019'da 56,9 dolar/varil eve 2020'de 55,5 dolar/varil olacağını öngördü.

Altın fiyatında yükseliş beklentisini sürdürüyor
 
Goldman Sachs, politika belirsizliğinde gevşeme potansiyeline rağmen altın fiyatında 1.600 dolar/ons hedefine doğru yükseliş beklentisini sürdürdüğünü bildirdi.





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