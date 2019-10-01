Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 267,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1.789 liradan satılıyor.
Gram altın 267 lira seviyelerinde
01.10.2019 11:47
Son güncelleme : 01.10.2019 11:47
AA
Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 2,0 azalışla 267,4 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 267,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
438 lira, Cumhuriyet altını 1.789 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.461 dolardan işlem görüyor.
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