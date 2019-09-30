Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 270,8 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811 liradan satılıyor.
Gram altın 271 lira seviyelerinde
30.09.2019 11:13
Son güncelleme : 30.09.2019 11:13
AA
Cuma günü, dolar/TL'deki sınırlı yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,4 düşüşle 273 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 270,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
442 lira, Cumhuriyet altını 1.811 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.490,3 dolardan işlem görüyor.
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