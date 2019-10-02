Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 273,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.
Gram altın 273 lira seviyelerinde
02.10.2019 11:22
Son güncelleme : 02.10.2019 11:22
AA
Dün, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,8 artışla 272,2 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.482,3 dolardan işlem görüyor.
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