Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 274,4 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829 liradan satılıyor.
Gram altın 274 lira seviyelerinde
03.10.2019 12:05
Son güncelleme : 03.10.2019 12:05
AA
Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
447 lira, Cumhuriyet altını 1.829 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.499 dolardan işlem görüyor.
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