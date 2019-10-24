Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 274,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor.
Gram altın 275 lira seviyelerinde
24.10.2019 11:07
Son güncelleme : 24.10.2019 11:07
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar
kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 1 azalışla 275,1 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 274,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
452 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.490 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:52101.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.254,09
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.049
En Düşük
100.384
10:525,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
10:526,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
10:52274,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,33
|Açılış
|: 274,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|7,28
|6.654
|% 19,93
|
|IHEVA
|1,99
|26.212.293
|% 19,88
|
|GYHOL
|5,37
|1.933.618
|% 14,01
|
|GEDIK
|4,80
|1.439.666
|% 11,11
|
|NUHCM
|9,89
|10.346.956
|% 10,50
|
|GLBMD
|1,00
|8.000
|% -4,76
|
|ALBRK
|1,25
|22.025.518
|% -4,58
|
|ADNAC
|1,92
|1.808.540
|% -3,52
|
|TKURU
|11,90
|507.444
|% -3,33
|
|BALAT
|0,31
|620
|% -3,13
|
|THYAO
|12,06
|358.144.462
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,32
|169.239.375
|% 1,67
|
|GARAN
|9,75
|141.450.376
|% 1,56
|
|ASELS
|18,47
|103.132.319
|% 1,71
|
|HALKB
|5,63
|89.218.322
|% 2,74
|
|IHYAY
|0,91
|43.745.270
|% 5,81
|
|CEMAS
|1,22
|42.452.077
|% 9,91
|
|KRDMD
|2,28
|74.669.701
|% 1,33
|
|THYAO
|12,06
|358.144.462
|% 1,34
|
|OZGYO
|1,13
|27.318.392
|% 5,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3817
|7,4187
|% -0,03
|
|Frank
|5,7687
|5,8034
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5250
|1,5326
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-1,13
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,94
|60,94
|-0,23
|