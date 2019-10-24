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Gram altın 275 lira seviyelerinde

24.10.2019 11:07

Son güncelleme : 24.10.2019 11:07
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 274,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 1 azalışla 275,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 274,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.845 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.490 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Ons 1.491 1.491 -1,13  
Altın Gr. 275 275 -0,39  
Cumhuriyet 1.835 1.863 -13,00  
Tam 1.828 1.874 -11,81  
Yarım 884 907 -5,71  
Çeyrek 443 453 -2,85  
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