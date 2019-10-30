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Gram altın 275 lira seviyelerinde

30.10.2019 11:01

Son güncelleme : 30.10.2019 11:01
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.839 liradan satılıyor.



AA

Altının gramı, yurt içi piyasaların tatil olduğu 29 Ekim Salı günü uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle 273,6 lira ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken günü de 274,7 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gramı, saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,3 artışla 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.839 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.489,30 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.489 1.489 1,61  
Altın Gr. 276 276 1,69  
Cumhuriyet 1.820 1.848 -21,00  
Tam 1.813 1.858 -29,76  
Yarım 876 899 -14,40  
Çeyrek 440 449 -7,20  
Gümüş.Ons 17,82 17,84 0,01  
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