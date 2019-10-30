Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.839 liradan satılıyor.
Gram altın 275 lira seviyelerinde
30.10.2019 11:01
Son güncelleme : 30.10.2019 11:01
AA
Altının gramı, yurt içi piyasaların tatil olduğu 29 Ekim Salı günü uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle 273,6 lira
ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken günü de 274,7 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.
Bugüne ise yükselişle başlayan altının gramı, saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,3 artışla 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
449 lira, Cumhuriyet altını da 1.839 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.489,30 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.
10:4698.733
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.105,45
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
98.928
En Düşük
98.504
10:465,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7709
En Düşük
5,7338
10:466,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4174
En Düşük
6,3589
10:46275,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 275,26
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|AVHOL
|2,18
|4.345.219
|% 7,39
|
|CEMTS
|5,71
|12.682.939
|% 6,53
|
|FENER
|15,07
|83.264.897
|% 6,50
|
|TRCAS
|1,92
|13.346.286
|% 5,49
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|DOKTA
|34,42
|303.687
|% -5,02
|
|ADNAC
|1,81
|1.682.497
|% -4,23
|
|ISFIN
|2,76
|221.802.477
|% 1,85
|
|THYAO
|11,61
|118.238.769
|% -1,94
|
|GARAN
|9,26
|113.216.828
|% -2,22
|
|FENER
|15,07
|83.264.897
|% 6,50
|
|ASELS
|18,14
|67.009.524
|% -2,79
|
|ISFIN
|2,76
|221.802.477
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,19
|25.057.455
|% -2,46
|
|GARAN
|9,26
|113.216.828
|% -2,22
|
|THYAO
|11,61
|118.238.769
|% -1,94
|
|PETKM
|3,48
|33.802.889
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3855
|7,4225
|% 0,34
|
|Frank
|5,7690
|5,8037
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5290
|1,5366
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|1,61
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,69
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,02
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|-0,51
|