Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.846 liradan satılıyor.
Gram altın 275 lira seviyelerinde
06.11.2019 11:34
Son güncelleme : 06.11.2019 11:34
AA
Dün, dolar
kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 azalışla 274,5 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 275,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
452 lira, Cumhuriyet altını da 1.846 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.486 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:18100.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -44,55
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
11:185,7641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7495
11:186,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
11:18275,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 275,22
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,04
|16.029.326
|% 12,31
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|39.473.615
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,32
|169.100.020
|% 8,41
|
|DENIZ
|21,18
|1.073.977
|% -5,87
|
|TKURU
|9,30
|8.699
|% -5,78
|
|ATAGY
|4,06
|46.787
|% -5,58
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|YGYO
|0,46
|1.153.864
|% -4,17
|
|THYAO
|11,93
|262.333.010
|% 0,59
|
|BJKAS
|2,32
|169.100.020
|% 8,41
|
|ASELS
|18,64
|130.929.712
|% -1,32
|
|GSRAY
|1,78
|101.562.732
|% 3,49
|
|FENER
|16,17
|69.435.802
|% -3,46
|
|BJKAS
|2,32
|169.100.020
|% 8,41
|
|GSRAY
|1,78
|101.562.732
|% 3,49
|
|AVGYO
|1,28
|39.473.615
|% 9,40
|
|THYAO
|11,93
|262.333.010
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,27
|47.014.219
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4029
|7,4401
|% 0,20
|
|Frank
|5,7825
|5,8173
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,04
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,80
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,37
|