Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 274,8 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.
Gram altın 275 lira seviyelerinde
07.11.2019 11:33
Son güncelleme : 07.11.2019 11:33
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,4 artışla 275,7 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 274,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
447 lira, Cumhuriyet altını da 1.829 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.487 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:17102.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.281,83
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.526
En Düşük
101.812
11:175,7425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0068
|Açılış
|: 5,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7366
11:176,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
11:17274,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,88
|Açılış
|: 274,79
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.295.744
|% 20,00
|
|TGSAS
|3,54
|9.805.235
|% 11,67
|
|YYAPI
|0,50
|9.443.773
|% 8,70
|
|BUCIM
|5,33
|11.268.231
|% 8,11
|
|YGYO
|0,50
|4.397.218
|% 6,38
|
|ODAS
|1,57
|71.089.986
|% -10,29
|
|DOKTA
|30,02
|18.126
|% -9,03
|
|KLMSN
|16,59
|20.947.908
|% -7,83
|
|ERBOS
|22,18
|8.728.432
|% -6,81
|
|DOBUR
|3,93
|6.378.586
|% -5,53
|
|THYAO
|12,17
|630.887.481
|% 1,93
|
|PETKM
|3,61
|172.327.777
|% 1,69
|
|GARAN
|9,64
|150.265.395
|% 1,58
|
|KRDMD
|2,29
|95.667.080
|% 0,88
|
|ASELS
|18,77
|81.583.483
|% 0,86
|
|THYAO
|12,17
|630.887.481
|% 1,93
|
|PETKM
|3,61
|172.327.777
|% 1,69
|
|ODAS
|1,57
|71.089.986
|% -10,29
|
|KRDMD
|2,29
|95.667.080
|% 0,88
|
|BJKAS
|2,11
|53.959.767
|% -3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3749
|7,4119
|% 0,08
|
|Frank
|5,7652
|5,8000
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5283
|1,5359
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|-4,17
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|0,38
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