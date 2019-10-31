Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 275,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.
Gram altın 276 lira seviyelerinde
31.10.2019 13:11
Son güncelleme : 31.10.2019 13:11
AA
Altının gramı, dün dolar
kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 273,6 liraya geriledi.
Bugüne yükselişle başlayan altının gramı, saat 11.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,7 artışla 275,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
449 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.500 dolarla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde alıcı buluyor.
12:5599.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 358,55
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:555,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0080
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:556,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:55276,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,28
|Açılış
|: 276,44
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,63
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,82
|41.884.988
|% 18,95
|
|AVTUR
|1,59
|21.593.774
|% 15,22
|
|MRDIN
|5,90
|37.350.333
|% 13,68
|
|BOYP
|15,90
|3.203.881
|% 11,97
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,70
|11.346.587
|% -10,57
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,55
|14.793.077
|% -5,17
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|THYAO
|11,70
|252.119.609
|% 0,60
|
|AKBNK
|7,00
|147.390.249
|% 1,01
|
|EREGL
|6,65
|128.055.969
|% 1,06
|
|GARAN
|9,29
|119.976.488
|% 0,65
|
|FENER
|15,27
|98.432.867
|% 0,07
|
|AVGYO
|1,26
|47.605.561
|% 8,62
|
|ISFIN
|2,64
|88.898.579
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,22
|33.145.514
|% 1,67
|
|IHLAS
|0,55
|14.793.077
|% -5,17
|
|IHLGM
|0,73
|19.062.616
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3685
|7,4054
|% 0,52
|
|Frank
|5,7666
|5,8013
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|9,80
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,28
|
|Cumhuriyet
|1.833
|1.860
|5,00
|
|Tam
|1.824
|1.870
|8,38
|
|Yarım
|882
|905
|4,05
|
|Çeyrek
|442
|452
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,17
|60,17
|-0,07
|