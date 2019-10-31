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Gram altın 276 lira seviyelerinde

31.10.2019 13:11

Son güncelleme : 31.10.2019 13:11
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 275,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.



AA

Altının gramı, dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 273,6 liraya geriledi.

Bugüne yükselişle başlayan altının gramı, saat 11.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,7 artışla 275,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.500 dolarla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde alıcı buluyor.




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Altın Gr. 276 276 2,28  
Cumhuriyet 1.833 1.860 5,00  
Tam 1.824 1.870 8,38  
Yarım 882 905 4,05  
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