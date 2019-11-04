Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 277,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.857 liradan satılıyor.
Gram altın 277,5 lira seviyelerinde
04.11.2019 10:50
Son güncelleme : 04.11.2019 10:50
AA
Gram altın, cuma günü dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,06 değer kazanarak 278,1 liraya yükselmişti.
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 277,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
455 lira, Cumhuriyet altını da 1.857 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.512,7 dolarla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,08 altında alıcı buluyor.
10:3499.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 864,33
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
99.430
En Düşük
99.144
10:345,6978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7077
En Düşük
5,6839
10:346,3665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3837
En Düşük
6,3538
10:34277,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,43
|Açılış
|: 277,47
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|31,28
|111.558
|% 14,41
|
|SANEL
|3,80
|28.641
|% 8,26
|
|EGCYO
|0,14
|701
|% 7,69
|
|DENIZ
|26,86
|1.683.023
|% 7,44
|
|AYCES
|7,70
|684.420
|% 6,80
|
|DOKTA
|35,50
|150.134
|% -17,63
|
|METRO
|2,16
|9.774.479
|% -6,90
|
|HALKS
|1,40
|9.040
|% -6,04
|
|DMSAS
|2,58
|1.355.101
|% -5,49
|
|FENER
|16,10
|80.371.505
|% -3,30
|
|THYAO
|11,66
|91.070.018
|% 0,78
|
|FENER
|16,10
|80.371.505
|% -3,30
|
|GARAN
|9,42
|61.907.461
|% 1,51
|
|ISFIN
|2,60
|54.261.129
|% 0,00
|
|EREGL
|6,57
|41.538.963
|% 1,08
|
|ISFIN
|2,60
|54.261.129
|% 0,00
|
|VAKFN
|1,70
|16.547.778
|% 6,25
|
|BJKAS
|1,80
|15.482.829
|% 4,05
|
|IHLAS
|0,62
|5.161.410
|% 1,64
|
|GSRAY
|1,60
|13.060.333
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3573
|7,3942
|% -0,06
|
|Frank
|5,7664
|5,8012
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5169
|1,5245
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-0,90
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|-0,13
|
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