Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 277,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını 1.849 liradan satılıyor.
Gram altın 277 lira seviyelerinde
07.10.2019 11:49
Son güncelleme : 07.10.2019 11:49
AA
Cuma günü, dolar
kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel hafif satıcılı seyreden gram altın, haftayı 275,5 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
452 lira, Cumhuriyet altını 1.849 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.503,3 dolardan işlem görüyor.
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En Yüksek
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11:335,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Önceki Kapanış
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5,7584
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11:336,3091
En Yüksek
|Değişim
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