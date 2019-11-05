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Gram altın 277 lira seviyelerinde

05.11.2019 10:55

Son güncelleme : 05.11.2019 10:55
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 277,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını da 1.865 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe  paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 278,3 liradan  tamamladı.

Altının gramı, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını da 1.865 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.506 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Riyal 1,5227 1,5303 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 277 277 -1,00  
Cumhuriyet 1.836 1.863 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -6,23  
Yarım 883 906 -3,02  
Çeyrek 443 453 -1,50  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,03  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
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