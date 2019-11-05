Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 277,2 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını da 1.865 liradan satılıyor.
Gram altın 277 lira seviyelerinde
05.11.2019 10:55
Son güncelleme : 05.11.2019 10:55
AA
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 278,3 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
456 lira, Cumhuriyet altını da 1.865 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.506 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:4099.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -143,34
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.395
En Düşük
99.848
10:405,7247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0144
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7427
En Düşük
5,7179
10:406,3778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3662
10:40277,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,00
|Açılış
|: 277,35
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|35,12
|727.922
|% 11,70
|
|HATEK
|5,56
|11.459.636
|% 10,32
|
|GEDZA
|5,99
|2.077.344
|% 8,12
|
|GLBMD
|1,33
|860.019
|% 7,26
|
|SANKO
|4,42
|6.023.714
|% 6,25
|
|TKURU
|8,63
|52.013
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,90
|5.953
|% -9,86
|
|SEKUR
|3,35
|141.572
|% -7,20
|
|KLNMA
|51,70
|13.623.559
|% -5,14
|
|IZTAR
|5,45
|10.388
|% -4,55
|
|THYAO
|11,77
|141.877.424
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,22
|79.640.264
|% -1,33
|
|GARAN
|9,48
|75.785.564
|% 0,11
|
|PETKM
|3,53
|68.662.993
|% 0,57
|
|FENER
|17,32
|53.545.633
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,22
|79.640.264
|% -1,33
|
|PETKM
|3,53
|68.662.993
|% 0,57
|
|ISFIN
|2,64
|41.908.011
|% -1,49
|
|THYAO
|11,77
|141.877.424
|% -0,51
|
|HURGZ
|0,85
|10.258.279
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3626
|7,3995
|% -0,09
|
|Frank
|5,7672
|5,8019
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5227
|1,5303
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|