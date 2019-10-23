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Gram altın 278 lira seviyelerinde

23.10.2019 10:51

Son güncelleme : 23.10.2019 10:51
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 277,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek günü yüzde 0,6 azalışla 277,9 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel 277,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.492 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 4,88  
Altın Gr. 278 278 -0,16  
Cumhuriyet 1.848 1.876 -4,00  
Tam 1.840 1.886 -5,90  
Yarım 889 912 -2,86  
Çeyrek 446 456 -1,43  
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