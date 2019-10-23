Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 277,9 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.
Gram altın 278 lira seviyelerinde
23.10.2019 10:51
Son güncelleme : 23.10.2019 10:51
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar
kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek günü yüzde 0,6 azalışla 277,9 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel 277,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
455 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.492 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:3699.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.131,67
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.799
10:365,7883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:366,4419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,4689
En Düşük
6,4282
10:36277,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 277,73
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|MARKA
|0,79
|1.153.368
|% 9,72
|
|AKFGY
|2,44
|166.334
|% 7,96
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|PRZMA
|3,93
|50.589
|% -6,21
|
|ATSYH
|0,56
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|% -5,08
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|THYAO
|11,70
|235.055.032
|% 1,12
|
|GARAN
|9,59
|123.368.436
|% 2,90
|
|AKBNK
|7,14
|107.896.875
|% 1,13
|
|DOAS
|9,04
|99.474.779
|% 5,73
|
|KOZAA
|8,66
|67.537.683
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,24
|31.756.866
|% 2,48
|
|KRDMD
|2,19
|48.758.523
|% 1,86
|
|THYAO
|11,70
|235.055.032
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,14
|107.896.875
|% 1,13
|
|OSTIM
|1,28
|17.374.000
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4279
|7,4651
|% -0,38
|
|Frank
|5,8307
|5,8658
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5400
|1,5478
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|4,88
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|-0,23
|