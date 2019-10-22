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Gram altın 279,4 lira seviyelerinde

22.10.2019 10:55

Son güncelleme : 22.10.2019 10:55
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279,4 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.862 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 0,8 artışla 279,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 279,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.862 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.488,5 dolar seviyesinde seyrediyor.




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