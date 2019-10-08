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Gram altın 279 lira seviyelerinde

08.10.2019 10:59

Son güncelleme : 08.10.2019 10:59
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 278,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını 1.870 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 280,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 278,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.495 dolardan işlem görüyor.




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