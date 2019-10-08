Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 278,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını 1.870 liradan satılıyor.
Gram altın 279 lira seviyelerinde
08.10.2019 10:59
Son güncelleme : 08.10.2019 10:59
AA
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 280,2 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 278,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
458 lira, Cumhuriyet altını 1.870 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 1.495 dolardan işlem görüyor.
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