Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.
Gram altın 279 lira seviyelerinde
28.10.2019 10:13
Son güncelleme : 28.10.2019 10:13
AA
Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki artışın etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 0,3 artışla 279,4 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 279 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.507 dolar seviyesinde seyrediyor.
09:55100.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 169,49
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.385
En Düşük
100.385
09:555,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0144
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7580
|
5,7767
En Düşük
5,7521
09:556,3891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,4029
En Düşük
6,3789
09:55279,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 279,02
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
278,27
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|7,41
|2.223
|% 19,90
|
|BAGFS
|13,99
|937.120
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,14
|497.899
|% 6,97
|
|ISBTR
|17.980,00
|71.920
|% 5,83
|
|DYOBY
|3,79
|380.092
|% 5,28
|
|EGCYH
|0,10
|5.843
|% -9,09
|
|VESBE
|14,95
|355.122
|% -7,14
|
|CEMTS
|5,26
|145.560
|% -6,24
|
|KERVN
|0,40
|108.834
|% -4,76
|
|GSRAY
|1,52
|199.929
|% -1,94
|
|EREGL
|6,58
|143.076.083
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% 0,00
|
|ENJSA
|6,20
|19.537.589
|% 0,00
|
|ERBOS
|22,00
|6.480.255
|% 0,00
|
|EGEEN
|494,00
|5.397.317
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% 0,00
|
|EREGL
|6,58
|143.076.083
|% 0,00
|
|ENJSA
|6,20
|19.537.589
|% 0,00
|
|ERSU
|1,47
|3.540.318
|% 0,00
|
|SMART
|2,50
|3.152.115
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3661
|7,4031
|% -0,27
|
|Frank
|5,7638
|5,7986
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|3,10
|
|Altın Gr.
|279
|279
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.858
|1.869
|-15,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|7,44
|
|Yarım
|890
|913
|3,60
|
|Çeyrek
|447
|457
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,40
|