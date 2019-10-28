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Gram altın 279 lira seviyelerinde

28.10.2019 10:13

Son güncelleme : 28.10.2019 10:13
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın  etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 0,3 artışla 279,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10  itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 279 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2  üzerinde 1.507 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.507 1.508 3,10  
Altın Gr. 279 279 -0,48  
Cumhuriyet 1.858 1.869 -15,00  
Tam 1.842 1.888 7,44  
Yarım 890 913 3,60  
Çeyrek 447 457 1,80  
Gümüş.Ons 18,10 18,15 0,09  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,00  
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