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Gram altın 279 lira seviyelerinde

01.11.2019 13:13

Son güncelleme : 01.11.2019 13:13
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.



AA

Altının gramı, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,3 değer kazanarak 277,9 liraya çıktı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.513,5 dolarla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde alıcı buluyor.




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