Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.
Gram altın 279 lira seviyelerinde
01.11.2019 13:13
Son güncelleme : 01.11.2019 13:13
AA
Altının gramı, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,3 değer kazanarak 277,9 liraya çıktı.
Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
458 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.513,5 dolarla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde alıcı buluyor.
12:5897.822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -646,75
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
12:585,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0234
|Açılış
|: 5,7270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
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5,7400
En Düşük
5,7062
12:586,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,4046
En Düşük
6,3646
12:58278,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|ACSEL
|4,87
|12.006.180
|% 9,93
|
|KLMSN
|14,32
|25.333.454
|% 9,15
|
|IZTAR
|5,98
|6.819.577
|% 8,14
|
|BOSSA
|5,53
|31.661.831
|% 8,01
|
|TACTR
|3,88
|3.573.222
|% 7,18
|
|METRO
|2,32
|33.418.126
|% -20,00
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|DOKTA
|43,98
|17.084.546
|% -7,10
|
|YGYO
|0,45
|4.272.843
|% -6,25
|
|AVTUR
|1,55
|26.251.337
|% -6,06
|
|THYAO
|11,55
|278.834.180
|% -0,77
|
|FENER
|16,44
|174.705.261
|% 3,40
|
|EREGL
|6,53
|165.353.635
|% -0,15
|
|TTKOM
|5,85
|121.410.879
|% 0,69
|
|GARAN
|9,19
|115.659.062
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,61
|47.725.116
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,46
|114.913.569
|% -2,77
|
|MEPET
|1,75
|58.002.715
|% -4,37
|
|EREGL
|6,53
|165.353.635
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,13
|52.859.189
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4023
|7,4394
|% 0,39
|
|Frank
|5,7889
|5,8238
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5250
|1,5327
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-1,27
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|5,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|2,90
|
|Yarım
|888
|911
|1,41
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,78
|59,78
|0,16
|