Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 279,8 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.863 liradan satılıyor.
Gram altın 280 lira seviyelerinde
25.10.2019 11:08
Son güncelleme : 25.10.2019 11:08
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki artışın etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 1,3 artışla 278,6 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 279,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
455 lira, Cumhuriyet altını da 1.863 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.506 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:53100.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 116,58
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.593
En Düşük
100.124
10:535,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7921
En Düşük
5,7618
10:536,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
10:53279,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,96
|Açılış
|: 279,77
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|18.240.901
|% 19,83
|
|DITAS
|7,52
|3.062.914
|% 14,98
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|DOBUR
|3,42
|1.081.785
|% 5,23
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,74
|100.574
|% -5,87
|
|ADNAC
|1,79
|1.783.729
|% -5,29
|
|OSTIM
|1,24
|25.340.538
|% -4,62
|
|THYAO
|11,91
|190.814.766
|% 0,85
|
|ASELS
|18,50
|121.549.305
|% 1,82
|
|GARAN
|9,66
|95.253.617
|% -0,41
|
|ISFIN
|2,46
|74.561.305
|% 2,50
|
|AKBNK
|7,19
|60.472.471
|% -0,14
|
|IHLGM
|0,78
|54.477.248
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,46
|74.561.305
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,26
|25.833.668
|% 0,80
|
|OSTIM
|1,24
|25.340.538
|% -4,62
|
|THYAO
|11,91
|190.814.766
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3928
|7,4298
|% 0,06
|
|Frank
|5,8020
|5,8370
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5359
|1,5436
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|2,12
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|-0,11
|