Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan satılıyor.
Gram altın 281 lira seviyelerinde
16.10.2019 10:59
Son güncelleme : 16.10.2019 10:59
AA
Dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,0 azalışla 281,6 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 281,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.484,2 dolar
seviyesinde seyrediyor.
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