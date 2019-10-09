Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.
Gram altın 282 lira seviyelerinde
09.10.2019 11:12
Son güncelleme : 09.10.2019 11:12
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 282,2 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 282 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
464 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.507 dolardan işlem görüyor.
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