Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.893 liradan satılıyor.
Gram altın 282 lira seviyelerinde
15.10.2019 10:46
Son güncelleme : 15.10.2019 10:46
AA
Dün, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,0 artışla 284,5 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 282,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
464 lira, Cumhuriyet altını da 1.893 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.491,2 dolar
seviyesinde seyrediyor.
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285,04
En Düşük
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