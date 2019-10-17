Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 281,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.882 liradan satılıyor.
Gram altın 282 lira seviyelerinde
17.10.2019 11:15
Son güncelleme : 17.10.2019 11:15
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 281,9 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 281,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
460 lira, Cumhuriyet altını da 1.882 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar
seviyesinde seyrediyor.
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