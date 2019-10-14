Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 283,1 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını da 1.886 liradan satılıyor.
Gram altın 283 lira seviyelerinde
14.10.2019 10:43
Son güncelleme : 14.10.2019 10:43
AA
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 281,6 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 283,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
461 lira, Cumhuriyet altını da 1.886 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar
seviyesinde seyrediyor.
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