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Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

27.01.2020 11:07

Son güncelleme : 27.01.2020 12:02
Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan  tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4  yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının  yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk  iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu  belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar  seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.




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