Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.
Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
27.01.2020 11:07
Son güncelleme : 27.01.2020 12:02
AA
Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı.
Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.
Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi.
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
11:47121.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -662,11
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
11:475,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
11:476,5561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
11:47301,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,17
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,50
|36.153.290
|% 15,92
|
|KFEIN
|16,87
|98.575.339
|% 15,15
|
|ESCOM
|3,30
|6.769.072
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|7.387.234
|% 14,92
|
|GRNYO
|1,51
|22.272.118
|% 14,39
|
|QNBFL
|124,90
|7.369
|% -14,98
|
|HUBVC
|47,08
|20.792.559
|% -1,92
|
|IHLGM
|1,15
|60.198.703
|% -1,71
|
|IZFAS
|1,73
|63.578
|% -1,70
|
|MARKA
|1,44
|3.956.242
|% -1,37
|
|KFEIN
|16,87
|98.575.339
|% 15,15
|
|SMART
|12,36
|75.596.315
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,15
|60.198.703
|% -1,71
|
|NATEN
|22,96
|52.150.268
|% 6,30
|
|CRFSA
|7,50
|36.153.290
|% 15,92
|
|SMART
|12,36
|75.596.315
|% 3,95
|
|KFEIN
|16,87
|98.575.339
|% 15,15
|
|PEKGY
|3,16
|11.326.377
|% 1,61
|
|NATEN
|22,96
|52.150.268
|% 6,30
|
|PAPIL
|10,15
|12.223.777
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7461
|7,7850
|% -0,01
|
|Frank
|6,0976
|6,1343
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|6,03
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|8,97
|
|Yarım
|959
|984
|4,34
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|-1,30
|
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