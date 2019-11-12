Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 269,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.
Gram ve çeyrek altın kaç lira?
12.11.2019 10:24
Son güncelleme : 12.11.2019 10:25
AA
Gram altın, dün dolar
kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 değer kaybederek, günü 270,2 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 269,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.452 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:08103.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 613,98
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.780
En Düşük
103.452
10:085,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7816
En Düşük
5,7667
10:086,3778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3818
En Düşük
6,3620
10:08270,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,15
|Açılış
|: 270,02
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,81
|4.879.333
|% 17,08
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|COSMO
|1,36
|1.549
|% 9,68
|
|AKENR
|0,72
|4.361.064
|% 7,46
|
|IHGZT
|4,00
|672.164
|% 7,24
|
|KLNMA
|39,44
|978.782
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,42
|9.042.528
|% -8,70
|
|ULUUN
|3,06
|544.873
|% -5,85
|
|KUTPO
|5,28
|344.369
|% -5,38
|
|SELEC
|5,59
|948.357
|% -5,25
|
|THYAO
|13,18
|110.712.856
|% 1,46
|
|PGSUS
|67,65
|45.401.734
|% 2,34
|
|GARAN
|9,84
|23.831.826
|% 0,72
|
|ASELS
|18,89
|17.568.697
|% 0,59
|
|HALKB
|5,81
|15.771.123
|% 0,87
|
|IEYHO
|0,42
|9.042.528
|% -8,70
|
|THYAO
|13,18
|110.712.856
|% 1,46
|
|AKENR
|0,72
|4.361.064
|% 7,46
|
|TRKCM
|3,11
|14.273.337
|% 1,30
|
|TSKB
|0,95
|2.937.286
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4045
|7,4416
|% 0,08
|
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5359
|1,5436
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.451
|1.451
|-3,83
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|0,30
|