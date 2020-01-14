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Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

14.01.2020 09:48

Son güncelleme : 14.01.2020 09:48
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılacak başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının 20 veya üzerinde olması halinde, en fazla iki uzlaşma komisyonu oluşturulabilecek.

Yönetmelik kapsamına giren başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

BAŞVURULAR BİLGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Uzlaşma talebinde bulunacaklar başvurularını BİLGE Sistemi kurumsal  internet sayfası üzerinden şifreleriyle yapabilecek ancak sistem şifresinin temin  edilemediği durumlarda formla başvuruda bulunulabilecek.

Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi  duracak. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin  reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye  devam edecek. Her durumda, sürenin bitimine 5 günden az kalmış olması halinde  süre 5 güne tamamlanacak.

Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği  alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce,  uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli  birimine, bir dilekçeyle başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilecek.  Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden  itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeyi sürdürecek ve aynı  alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamayacak.




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