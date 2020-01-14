Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılacak başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.
Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
14.01.2020 09:48
Son güncelleme : 14.01.2020 09:48
AA
Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının 20 veya üzerinde olması halinde, en fazla iki uzlaşma komisyonu oluşturulabilecek.
Yönetmelik kapsamına giren başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.
BAŞVURULAR BİLGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILACAK
Uzlaşma talebinde bulunacaklar başvurularını BİLGE Sistemi kurumsal internet sayfası üzerinden şifreleriyle yapabilecek ancak sistem şifresinin temin edilemediği durumlarda formla başvuruda bulunulabilecek.
Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracak. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Her durumda, sürenin bitimine 5 günden az kalmış olması halinde süre 5 güne tamamlanacak.
Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçeyle başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilecek. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeyi sürdürecek ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamayacak.
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
0
En Düşük
0
18:055,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8845
En Düşük
5,8604
18:056,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5536
En Düşük
6,5283
18:05290,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,13
|Açılış
|: 290,96
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
292,39
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|DGATE
|8,59
|37.471.479
|% 0,00
|
|HATEK
|6,81
|1.945.338
|% 0,00
|
|ISGSY
|3,88
|18.889.216
|% 0,00
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 0,00
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% 0,00
|
|DGATE
|8,59
|37.471.479
|% 0,00
|
|HATEK
|6,81
|1.945.338
|% 0,00
|
|ISGSY
|3,88
|18.889.216
|% 0,00
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 0,00
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% 0,00
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 0,00
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 0,00
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 0,00
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6103
|7,6484
|% 0,17
|
|Frank
|6,0266
|6,0629
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5612
|1,5690
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.539
|1.539
|-10,00
|
|Altın Gr.
|291
|291
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|0,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKGYO
Yüzde 9.40 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 153, 383 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1703, 71 artarak (% 1.51 ) 114, 841
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BALAT, EGCYH, EGCYO, SELGD, ROYAL
-
17:57
LIDFA, INDES, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında