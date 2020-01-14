Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi













AA

Ticaret Bakanlığı'nın "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının 20 veya üzerinde olması halinde, en fazla iki uzlaşma komisyonu oluşturulabilecek.Yönetmelik kapsamına giren başvurularda, konusu 750 bin liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 750 bin lirayı aşanlar için ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.Uzlaşma talebinde bulunacaklar başvurularını BİLGE Sistemi kurumsal internet sayfası üzerinden şifreleriyle yapabilecek ancak sistem şifresinin temin edilemediği durumlarda formla başvuruda bulunulabilecek.Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracak. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek. Her durumda, sürenin bitimine 5 günden az kalmış olması halinde süre 5 güne tamamlanacak.Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçeyle başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilecek. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeyi sürdürecek ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamayacak.