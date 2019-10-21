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Gümrük vergisinden 73,5 milyar liralık gelir

21.10.2019 11:53

Son güncelleme : 21.10.2019 11:53
Gümrük vergi gelirlerinde gelecek 3 yılda 73,5 milyar liralık tahsilat yapılması öngörülüyor.



AA

AA muhabirinin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, tahsil edilen gümrük vergi gelirlerinin gelecek 3 yılda artış göstermesi bekleniyor.

Bu kapsamda, gümrük vergilerinden tahsil edilecek tutar, ithalat beklentileri, döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurularak ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil yapılan beklenti tahminlerine göre 2020'de 21 milyar 493 milyon 20 bin liraya ulaşacak.

Söz konusu gelirlerin 2021'de 24 milyar 662 milyon 378 bin liraya,  2022'de ise 27 milyar 378 milyon 657 bin liraya ulaşması bekleniyor. Böylece  2020, 2021 ve 2022 yıllarında tahsil edilmesi beklenen gümrük vergisi gelirleri  toplamı 73 milyar 534 milyon 55 bin lira olacak.




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