GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Renault ve Nissan ortaklığı bozulmayacak

14.01.2020 13:11

Son güncelleme : 14.01.2020 13:11
Fransız otomobil üreticisi Renault ve Japon ortağı Nissan basında yer alan ve hisselerinin son yılların en düşük seviyesine gerilemesine neden olan şirketlerin ortaklıklarını bozacağı haberini yalanladı.



REUTERS

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Philippe Senard, Belçika'nın L'Echo gazetesine yaptığı açıklamada, Mitsubishi'nin de içinde yer aldığı ortaklık hakkında "sağlam, güçlü ve son derece iyi durumda" dedi.

İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEK

Nissan'dan yapılan açıklamada "spekulatif uluslararası medyaya" yanıt olarak "herhangi bir şekilde ortaklığın bitirilmesi söz konusu değil" ifadesi yer aldı. Nissan'ın yaptığı açıklamada ayrıca "Bu ortaklık Nissan'ın rekabet gücünün kaynağı durumunda. Nissan bu ortaklık ile sürdürülebilir ve karlı şekilde büyümeye devam edecek ve tüm ortaklarıyla birlikte kazan-kazan şeklinde iş birliğine devam edecek" denildi.

6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİ

Nissan ve Renault'u birlikte tuttuğu düşünülen Carlos Ghosn'un ayrılmasından sonra şirketlerin de 20 yıldır maliyet paylaşımına dayanan ortaklıklarına son vereceği yönündeki kaygılar nedeniyle Renault hisseleri son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. 

CEO LÜBNAN'A KAÇMIŞTI

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmış ve kefaletle serbest kaldıktan sonra Japon adalet sisteminin "esiri" olmayacağını söyleyerek Lübnan'a kaçmıştı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:56120.833
Değişim :  0,49% |  584,46
Açılış :  120.393  
Önceki Kapanış :  120.249  
En Yüksek
120.935 En Düşük
119.575
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.642 % 19,86  
TKNSA 6,16 284.861.869 % 14,50  
TLMAN 12,64 34.372.046 % 14,39  
VAKKO 5,44 35.064.679 % 13,10  
NATEN 14,85 75.694.886 % 11,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6147 7,6529 % 0,23  
Frank 6,0468 6,0832 % 0,52  
Riyal 1,5643 1,5721 % 0,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.545 -4,14  
Altın Gr. 292 292 0,19  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.926 1.974 -8,48  
Yarım 931 955 -4,10  
Çeyrek 467 477 -2,05  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,20  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,28 64,28 0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru