Fransız otomobil üreticisi Renault ve Japon ortağı Nissan basında yer alan ve hisselerinin son yılların en düşük seviyesine gerilemesine neden olan şirketlerin ortaklıklarını bozacağı haberini yalanladı.
Gündeme bomba gibi düşmüştü! Renault ve Nissan ortaklığı bozulmayacak
14.01.2020 13:11
Son güncelleme : 14.01.2020 13:11
REUTERS
Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Philippe Senard, Belçika'nın L'Echo gazetesine yaptığı açıklamada, Mitsubishi'nin de içinde yer aldığı ortaklık hakkında "sağlam, güçlü ve son derece iyi durumda" dedi.
İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEK
Nissan'dan yapılan açıklamada "spekulatif uluslararası medyaya" yanıt olarak "herhangi bir şekilde ortaklığın bitirilmesi söz konusu değil" ifadesi yer aldı. Nissan'ın yaptığı açıklamada ayrıca "Bu ortaklık Nissan'ın rekabet gücünün kaynağı durumunda. Nissan bu ortaklık ile sürdürülebilir ve karlı şekilde büyümeye devam edecek ve tüm ortaklarıyla birlikte kazan-kazan şeklinde iş birliğine devam edecek" denildi.
6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİ
Nissan ve Renault'u birlikte tuttuğu düşünülen Carlos Ghosn'un ayrılmasından sonra şirketlerin de 20 yıldır maliyet paylaşımına dayanan ortaklıklarına son vereceği yönündeki kaygılar nedeniyle Renault hisseleri son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
CEO LÜBNAN'A KAÇMIŞTI
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmış ve kefaletle serbest kaldıktan sonra Japon adalet sisteminin "esiri" olmayacağını söyleyerek Lübnan'a kaçmıştı.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,16
|284.861.869
|% 14,50
|
|TLMAN
|12,64
|34.372.046
|% 14,39
|
|VAKKO
|5,44
|35.064.679
|% 13,10
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|CEOEM
|8,63
|5.263.971
|% -4,32
|
|THYAO
|14,86
|1.202.437.641
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|524.725.382
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|490.667.971
|% -0,49
|
|ASELS
|23,22
|401.925.643
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,16
|284.861.869
|% 14,50
|
|KRDMD
|3,01
|524.725.382
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|229.663.037
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|490.667.971
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.202.437.641
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,71
|115.140.406
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6147
|7,6529
|% 0,23
|
|Frank
|6,0468
|6,0832
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5643
|1,5721
|% 0,38
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.545
|-4,14
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-8,48
|
|Yarım
|931
|955
|-4,10
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,08
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