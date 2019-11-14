Uzun süredir mali zorluklar yaşayan Güney Afrika Hava Yolları, çalışanlarının aldığı grev kararından sonra tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Güney Afrika Hava Yolları tüm uçuşlarını iptal etti
14.11.2019 10:16
Son güncelleme : 14.11.2019 10:16
AA
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, çalışanların bağlı olduğu iki sendikanın grev kararının ardından cuma ve cumartesi günleri tüm iç ve dış hat seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Ülkedeki diğer hava yolu şirketlerinin bu karardan etkilenmeyeceği ifade edilen açıklamada, yolculara yeniden rezervasyon yaptırmadan havalimanlarına gitmemeleri uyarısında bulunuldu.
Güney Afrika'nın milli ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Güney Afrika Hava Yolları'nın (SAA) mali sıkıntılar nedeniyle başlattığı yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.
Ağır borç yükü altında olduğu ve 2011'den bu yana hiç kar etmediği ifade edilen şirketin, bu nedenle sendikalarla maaş artışlarına ilişkin anlaşmaya da varamadığı kaydediliyor.
10:00104.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -697,83
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
104.307
En Düşük
104.081
10:005,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:006,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:00271,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,25
|Açılış
|: 271,35
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|1,15
|1.800
|% 4,55
|
|SELGD
|1,87
|3.931
|% 3,89
|
|GLBMD
|1,36
|39.441
|% 3,82
|
|SODSN
|8,50
|26
|% 3,79
|
|UMPAS
|0,55
|2.880
|% 3,77
|
|KLNMA
|28,92
|7.818.580
|% -13,77
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|SMART
|3,28
|87.110
|% -4,93
|
|DENGE
|1,49
|27.783
|% -3,25
|
|SISE
|4,56
|222.504.590
|% 0,00
|
|TAVHL
|27,60
|49.578.352
|% 0,00
|
|SEKUR
|4,21
|17.603.619
|% 0,00
|
|THYAO
|13,51
|15.676.004
|% -1,31
|
|SKBNK
|1,04
|11.960.551
|% 0,00
|
|SISE
|4,56
|222.504.590
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,04
|11.960.551
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,84
|6.572.767
|% 0,00
|
|SILVR
|1,59
|8.747.853
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,29
|5.815.664
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3667
|7,4036
|% 0,17
|
|Frank
|5,7931
|5,8280
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5311
|1,5387
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|0,49
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,38
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,36
|