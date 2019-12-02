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Ham çelik üretimi azaldı

02.12.2019 17:11

Son güncelleme : 02.12.2019 17:12
Türkiye`nin ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalışla 28 milyon ton olarak gerçekleşti.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre üretim, ekimde 2018'in aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 15 azalarak 2,7 milyon tona düştü.

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, çelik ürünleri ihracatı, ekimde miktar bazında yüzde 12,5 azalışla 2 milyon ton olurken, değer bazında ise yüzde 19,4 azalarak 1,4 milyar dolara geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6,4 artış gösterdi ve 18,5 milyon tona ulaştı. Değer bazında ihracat ise yüzde 4,4 azalarak 13,6 milyar dolara düştü.

Çelik ürünleri ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 16,1 artışla 1 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 6,3 azalışla 840 milyon dolara geriledi.

Yılın 10 ayı değerlendirildiğinde ithalat, tüketimdeki daralmaya bağlı olarak, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 21 azalışla 10,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 25,2 azalışla 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret dengesi açısından, geçen yılın 10 ayında çelikte yüzde 126 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 161 seviyesine yükseldi.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI

Açıklamada, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneği'nin istatistiklerine de yer verildi.

Buna göre, dünya ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,8 azalışla 151,5 milyon ton, yılın 10 ayında ise yüzde 3,25  artışla 1,5 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin'in ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 829 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 2,8 artışla 93 milyon ton oldu.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke arasında yer alan Vietnam, bu dönemde yüzde 49,6 ile en yüksek üretim artışı sağlayan ülke olarak belirlendi.




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