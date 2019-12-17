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Ham çelik üretimi azaldı

17.12.2019 16:49

Son güncelleme : 17.12.2019 16:49
Türkiye`nin ham çelik üretimi, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalışla 30,9 milyon tona geriledi.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre çelik üretimi kasımda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 azaldı, bir önceki aya göre ise yüzde 7,4 artarak 2,9 milyon ton oldu.

Kasımda yıllık bazda elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi yüzde 11, entegre tesislerin üretimi yüzde 1,7 düştü.

OCAK-KASIM DÖNEMİ

Ham çelik üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla  yüzde 10,4 azalışla 30,9 milyon tona geriledi.

Bu dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerde üretim yüzde 12,6 düşüşle 20,9 milyon ton, entegre tesislerde üretim de yüzde 5,3 azalışla 10 milyon ton olarak gerçekleşti.




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