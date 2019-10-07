Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
07.10.2019 18:30
Son güncelleme : 07.10.2019 18:30
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye
piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı
tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları
olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.
Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.
Taleplerin 9 Ekim saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.
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