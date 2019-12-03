Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi.
Hazine 2020 yılına ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi
03.12.2019 17:40
Son güncelleme : 03.12.2019 17:40
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi" 2020 yılı için revize edildi.
Bu kapsamda, gelecek yıl sisteme yeni dahil olmak isteyenler ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankaların 11 Aralık 2019 tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekiyor.
Bu kapsamda, piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) sunulmuş en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor.
Öte yandan, üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,2 milyar liranın altında olmaması önem taşıyor. Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa
İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması kriteri aranacak.
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|% 19,99
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|YUNSA
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|96.422.730
|% 19,89
|
|FONET
|5,51
|51.664.496
|% 18,75
|
|MAALT
|33,16
|16.632.909
|% 16,43
|
|SMART
|8,06
|142.155.580
|% 13,52
|
|BJKAS
|3,11
|454.752.439
|% -6,89
|
|SANKO
|7,73
|79.764.453
|% -6,64
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|TSPOR
|2,03
|104.134.015
|% -3,79
|
|YYAPI
|0,51
|4.123.762
|% -3,77
|
|THYAO
|13,80
|1.360.839.679
|% -0,65
|
|ASELS
|19,11
|755.455.531
|% 1,70
|
|GSRAY
|2,19
|471.554.143
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,11
|454.752.439
|% -6,89
|
|GARAN
|10,18
|377.246.813
|% 0,39
|
|GSRAY
|2,19
|471.554.143
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,11
|454.752.439
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,89
|332.779.173
|% 3,96
|
|THYAO
|13,80
|1.360.839.679
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,42
|237.046.947
|% -1,63
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4303
|7,4675
|% 0,23
|
|Frank
|5,7835
|5,8183
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5248
|1,5324
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|14,22
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,80
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|15,07
|
|Yarım
|868
|890
|7,29
|
|Çeyrek
|435
|445
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,03
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