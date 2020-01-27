Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesiyle 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.
Hazine 3,4 milyar lira borçlandı
27.01.2020 15:41
Son güncelleme : 27.01.2020 15:41
AA
İhalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılırken, basit faiz 9,85, bileşik faiz yüzde 10,09 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 465 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 994 milyon lira, net satış 2 milyar 189,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 464,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Bakanlık, piyasaya 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.
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|KUTPO
|10,10
|32.702.952
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|67.233.105
|% 19,94
|
|PNSUT
|16,98
|102.042.672
|% 19,58
|
|ESCOM
|3,30
|8.167.371
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|1.183.082
|% 14,98
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,94
|8.721.274
|% -6,28
|
|THYAO
|14,31
|969.469.871
|% -1,58
|
|GUSGR
|2,99
|577.016.131
|% 8,73
|
|PETKM
|4,10
|498.329.754
|% 0,74
|
|TKNSA
|11,61
|295.900.645
|% 14,84
|
|KRDMD
|3,00
|294.446.444
|% -0,66
|
|GUSGR
|2,99
|577.016.131
|% 8,73
|
|ALBRK
|1,77
|286.939.074
|% 2,31
|
|CEMAS
|1,64
|252.111.163
|% 7,89
|
|PETKM
|4,10
|498.329.754
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,00
|294.446.444
|% -0,66
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7485
|7,7873
|% 0,02
|
|Frank
|6,1051
|6,1419
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5805
|1,5885
|% 0,10
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.583
|1.583
|11,16
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,92
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|21,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|14,21
|
|Yarım
|962
|986
|6,88
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,44
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|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
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|B. Petrol
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