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Hazine 5,1 milyar lira borçlandı

21.10.2019 15:56

Son güncelleme : 21.10.2019 15:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 139 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, ilk ihalede 3 ay (91 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 13,32, bileşik faiz yüzde 14 oldu.

Nominal teklifin 504 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 252  milyon lira, net satış 243,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Piyasa yapıcılarından 1 milyar 610,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 13,98, bileşik faiz yüzde 14,47 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 483 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 453,4 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 598 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 5 milyar 139 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.




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